Румменигге: Киммих поступает ответственно, но было бы лучше, если бы он вакцинировался

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, который покинул свой пост в конце июня 2021 года, отреагировал на отказ полузащитника Йозуа Киммиха от вакцинации.

«Прежде всего я бы хотел сказать Киммиху, что он может быть образцом для подражания. Я знаю, что он отличный парень. Конечно, меня удивил его отказ от прививки. Теперь это привело к обсуждениям. В феврале я выразил мнение, что было бы разумно вакцинировать футболистов пораньше, ведь это стало бы примером для всех. Меня ужасно раскритиковали. Сейчас ситуация изменилась.

То, что делает Киммих, очень ответственно. Он хотел бы сначала дождаться долгосрочных исследований, к тому же его проверяют через день. Но с точки зрения примера для подражания было бы лучше, если бы Йозуа вакцинировался. Уверен, скоро ему сделают прививку. Он ответственный человек и игрок. Мы можем быть счастливы, что Киммих выступает за «Баварию» и сборную Германии», — приводит слова Румменигге Bild.