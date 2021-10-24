«Барселона» — «Реал»: прямая трансляция матча на Okko Спорт

Сегодня, 24 октября, состоится матч 10-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 между «Барселоной» и «Реалом». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).
Онлайн-трансляция «эль класико» начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Матч в прямом эфире можно посмотреть на Okko Спорт.
Встречу 10-го тура испанской Примеры обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему будут ассистировать арбитры Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр: Хосе Мартинес Монтальбан.
Мадридский «Реал» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков в 8 матчах. Каталонцы находятся на 8-м месте. Подопечные Рональда Кумана смогли набрать 15 очков за 8 игр чемпионата.
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