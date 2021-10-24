Сунесс: Салах — самый эгоистичный футболист, которого я когда-либо видел

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о нападающем мерсисайдцев Мохамеде Салахе.



«Я согласен с Клоппом в том, что Салах — лучший игрок мира в этом сезоне. Он один из самых жадных игроков. Все большие футболисты обладают этим качеством, но он чрезвычайно эгоистичен. Для него важны личные цели. Он бьёт со всех возможных позиций, что временами расстраивает его партнёров о команде, особенно Мане. Другие игроки это принимают, потому что Салах очень хорош. Его трудно критиковать. Возможно, он воспримет это как комплимент, но я считаю его самым эгоистичным игроком, которого я когда-либо видел», — приводит слова Сунесса The Times.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 8 матчах чемпионата Англии, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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