Форвард «Уфы» Агаларов забил 10-й гол в сезоне и укрепил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 10-й мяч в сезоне. Это произошло во встрече 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».
Российский форвард отличился на 19-й минуте с пенальти и вывел «Уфу» впёред. На данный момент благодаря голу своего лучшего бомбардира уфимский клуб выигрывает в домашнем матче с «Рубином» со счётом 1:0.
Благодаря забитому мячу Агаларов укрепил лидерство в бомбардирской гонке РПЛ. За ним следует нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, который забил 7 мячей. Тройку замыкает полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, забивший 6 голов.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного форварда Гамида Агаларова перед игрой 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Он заявил, что не может утверждать, что Гамид точно пропустит матч с казанским клубом.
- 24 октября 2021
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