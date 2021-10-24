Форвард «Уфы» Агаларов забил 10-й гол в сезоне и укрепил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил 10-й мяч в сезоне. Это произошло во встрече 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».

Российский форвард отличился на 19-й минуте с пенальти и вывел «Уфу» впёред. На данный момент благодаря голу своего лучшего бомбардира уфимский клуб выигрывает в домашнем матче с «Рубином» со счётом 1:0.

Благодаря забитому мячу Агаларов укрепил лидерство в бомбардирской гонке РПЛ. За ним следует нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов, который забил 7 мячей. Тройку замыкает полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков, забивший 6 голов.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного форварда Гамида Агаларова перед игрой 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Он заявил, что не может утверждать, что Гамид точно пропустит матч с казанским клубом.