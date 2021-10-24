«Удинезе» на 94-й минуте вырвал ничью у «Аталанты» в матче с удалением Гасперини

Сегодня, 24 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Удинезе». Команды встречались на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Главным арбитром игры был Ливио Маринелли. Противостояние закончилось со счётом 1:1.
Первый мяч в игре забил украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. С передачи экс-игрока московского «Спартака» Марио Пашалича он открыл счёт на 56-й минуте встречи. На 2-й добавленной минуте игры со скамейки был удалён главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Сразу после этого гости смогли отличиться. Ничью «Удинезе» принёс Бету на 94-й минуте встречи.
Российский футболист клуба из Бергамо Алексей Миранчук появился на поле на 64-й минуте.
После ничейного результата в матче 9-го тура итальянской Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата. Бергамаски набрали 15 очков в 9 турах. «Удинезе» располагается на 13-м месте, набрав 10 очков в 8 матчах.
- 24 октября 2021
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