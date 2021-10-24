«Уфа» и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала казанский «Рубин». Встреча прошла на «Центральном стадионе города Уфы» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 19-й минуте встречи главный арбитр Игорь Панин назначил пенальти в ворота «Рубина», который успешно реализовал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. На 34-й минуте полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия забил гол в ворота «Уфы», однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот. На 59-й минуте защитник уфимской команды Юрий Журавлёв отправил мяч в собственные ворота.

Казанский «Рубин» набрал 16 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (10) — на 15-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).