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«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на «эль класико»

«Барселона» — «Реал»: стартовые составы команд на «эль класико»
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Реала» на матч 10-го тура испанской Примеры.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Ансу Фати, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гави.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус, Родриго, Менди.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Матч в прямом эфире можно посмотреть на «Okko Спорт».

Встречу 10-го тура испанской Примеры обслужит судейская бригада во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему будут ассистировать арбитры Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери: Хосе Мартинес Монтальбан.

Мадридский «Реал» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 17 очков в 8 матчах. Каталонцы находятся на 8-м месте. Подопечные Рональда Кумана смогли набрать 15 очков за 8 игр чемпионата.

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