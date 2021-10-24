Гасперини: арбитры — большая проблема Серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал работу судей в матче 9-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:1). Напомним, наставник был удалён в концовке встречи.



«У нас были шансы удвоить преимущество, но затем мы упустили победу. Что касается моего удаления, я ни на кого не злился и понятия не имею, почему был удалён. Арбитр подошёл ко мне, я ничего ему не сказал, а потом получил красную карточку. Это огромная проблема судей, потому что на боковой линии никто ни на что не жаловался.



Арбитры — большая проблема нашей лиги. Они никогда ничего не объясняют, никогда не признают своих ошибок. Они же профессионалы! Так позвольте им быть профессионалами, как мы. Пусть они общаются со СМИ. Пора перестать прятаться», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.