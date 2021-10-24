«Севилья» обыграла «Леванте» со счётом 5:3 и возглавила таблицу Примеры

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в рамках 10-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Леванте». Хозяева одержали победу — 5:3.



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился полузащитник хозяев Оливер Торрес, ему ассистировал Людвиг Аугустинсон. На 24-й минуте матча нападающий Рафаэль Мир с передачи Томаса Дилейни удвоил преимущество «Севильи».

Гол Торреса:

Нападающий Рафаэль Мир забивает второй мяч «Севильи» в матче:

На 33-й минуте игры полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес сократил отставание в счёте, голевую передачу отдал Пабло Мартинес.

Гол игрока «Леванте» Моралеса:

Через пять минут защитник «Севильи» Диего Карлос с передачи Сусо забил третий мяч своей команды в ворота гостей. На 50-й минуте встречи нападающий хозяев Мунир Эль-Хаддади забил гол, ему ассистировал Оливер Торрес.

Карлос забивает в ворота «Леванте»:

Результативный удар Эль-Хаддади:

Спустя пять минут Хосе Луис Моралес оформил дубль. На 61-й минуте матча полузащитник «Леванте» Гонсало Мелеро нанёс результативный удар, голевую передачу отдад Хорхе де Фрутос.

Второй мяч Моралеса в матче:

Гол полузащитника «Леванте» Гонсало Мелеро:

На 64-й минуте полузащитник «Севильи» Фернандо после ассиста Хесуса Наваса забил и установил окончательный счёт встречи – 5:3.

Фернандо забил пятый мяч «Севильи» в матче с «Леванте»:

«Севилья» набрала 20 очков в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (5) — на 19-м месте. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».