Головин — в запасе «Монако» на матч с «Монпелье»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 11-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт игру на скамейке запасных. Игрок вернулся в заявку своей команды после травмы.

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Павлович, Диоп, Желсон Мартинш, Матазо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Фолланд.

Напомним, Головин получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Бордо» (3:0) и пропустил встречу следующего тура. 19 октября российский футболист вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».

Матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» — «Монпелье» состоится сегодня, 24 октября, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало встречи — в 18:00 мск.