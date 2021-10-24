Головин — в запасе «Монако» на матч с «Монпелье»
Поделиться
«Монако» объявил стартовый состав на матч 11-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье». Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт игру на скамейке запасных. Игрок вернулся в заявку своей команды после травмы.
Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Павлович, Диоп, Желсон Мартинш, Матазо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Фолланд.
Напомним, Головин получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 с «Бордо» (3:0) и пропустил встречу следующего тура. 19 октября российский футболист вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».
Матч 11-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Монако» — «Монпелье» состоится сегодня, 24 октября, на стадионе «Луи II» в Фонвьей. Начало встречи — в 18:00 мск.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
18:37
-
18:33
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:23
-
16:23
-
16:02
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
15:00
Партнерский контент