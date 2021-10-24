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Фанаты «Марселя» хотят забросать поле в матче с «ПСЖ» «нефтедолларами» с плачущим Месси

Фанаты «Марселя» хотят забросать поле в матче с «ПСЖ» «нефтедолларами» с плачущим Месси
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Организация болельщиков «Марселя» Massilia Socios Club объявила о готовящейся акции на матче с «Пари Сен-Жермен», в ходе которой фанаты забросают поле купюрами с плачущим Лионелем Месси. Купюры символизируют катарские нефтедоллары.

«Давайте поприветствуем Месси подобающим образом! Вот шаблон купюры, которую нужно распечатать, принести на стадион и разбросать по полю во время матча. Печатайте, делитесь друг с другом», — говорится в обращении организации в «Твиттере».

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Велодром» в Марселе пройдёт матч Лиги 1 между «Марселем» и «ПСЖ». Начало — в 21:45 мск.

Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ», принадлежащий катарским шейхам, в начале сезона-2021/2022. Аргентинец плакал во время прощания с каталонской командой.

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