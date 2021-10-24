«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 9-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Роналду.
Запасные: Хендерсон, Бейи, Дало, Лингард, Матич, Погба, ван де Бек, Кавани, Санчо.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Кейта, Жота, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Гомес, Цимикас, Матип, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Мане, Минамино, Ориги.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.
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