«Барселона» — «Реал»: Алаба вывел гостей вперёд

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал».



Счёт в матче был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился защитник «Реала» Давид Алаба, голевую передачу отдал нападающий Родриго.

Алаба выводит «Реал» вперёд:

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему помогают ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хосе Мартинес Монтальбан.



Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».



«Реал» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков в 8 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 8 игр чемпионата.