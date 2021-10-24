«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 4-е место в таблице английской Премьер-лиги

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 72-й минуте встречи отличился полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио, ему ассистировал Аарон Крессуэлл.

Победный мяч Антонио:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Питер Бэнкс.



«Вест Хэм» набрал 17 очков в 9 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (15) — на 6-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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