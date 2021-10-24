«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на 4-е место в таблице английской Премьер-лиги

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол в матче был забит во втором тайме. На 72-й минуте встречи отличился полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио, ему ассистировал Аарон Крессуэлл.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Питер Бэнкс.
«Вест Хэм» набрал 17 очков в 9 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (15) — на 6-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Смотри самые важные голы АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 24 октября 2021
-
18:37
-
18:33
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:43
-
17:41
-
17:36
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:47
-
16:38
-
16:23
-
16:23
-
16:02
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
15:00