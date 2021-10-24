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«Ахмат» обыграл «Урал» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче РПЛ
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» переиграл екатеринбургский «Урал». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 71-й минуте нападающий грозненской команды Сенин Себай, вышедший на замену за две минуты до этого, забил единственный гол в матче. В подачу Владислава Карапузова с правого фланга вмешался рикошет, Себай высоко выпрыгнул и от линии вратарской пробил головой — мяч после отскока от газона залетел впритирку со штангой.

«Ахмат» в 12 матчах набрал 15 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (9) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является московское «Динамо» (23).

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Себай – 71'
Комментарии
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