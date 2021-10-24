Киевское «Динамо» обыграло «Днепр-1» и сохранило отрыв от «Шахтёра»
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В матче 12-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» переиграло «Днепр-1». Встреча проходила на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счётом 2:0.
На 50-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, результативную передачу отдал Сергей Сидорчук. На 70-й минуте хавбек киевлян Денис Гармаш увеличил преимущество хозяев.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Кривушкиным (Харьков). Ассистенты — Дмитрий Запороженко (Запорожье) и Максим Чертоляс (Херсон).
«Динамо» в 12 матчах набрало 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Команда из Днепра (22) — на четвёртом месте. Донецкий «Шахтёр» (29) находится на втором месте.
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