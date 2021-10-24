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Серхио Агуэро забил дебютный гол за «Барселону»

Серхио Агуэро забил дебютный гол за «Барселону»
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Сегодня, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 10-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал». Гости одержали победу – 2:1. На 97-й минуте аргентинский нападающий сине-гранатовых Серхио Агуэро забил дебютный гол за команду.

Гол Агуэро:

Напомним, форвард переехал в Испанию этим летом, перейдя из «Манчестер Сити».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хосе Мартинес Монтальбан.

«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.

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