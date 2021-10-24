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«Аякс» разгромил ПСВ со счётом 5:0

«Аякс» разгромил ПСВ со счётом 5:0
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В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил ПСВ. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 5:0.

На 19-й минуте первый гол забил форвард амстердамцев Стивен Бергёйс, ему ассистировал Душан Тадич. Второй мяч хозяев забил Себастьен Аллер с передачи Тадича. На 56-й минуте Антони довёл счёт до разгромного, Аллер отметился результативным пасом. Дави Классен забил четвёртый гол «Аякса». В добавленное время Тадич довершил разгром ПСВ, голевую передачу отдал Перр Схюрс.

«Аякс» в 10 матчах набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. ПСВ (21) занимает второе место. Предыдущий матч команд в Суперкубке Нидерландов завершился победой ПСВ со счётом 4:0.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 10-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 17:45 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
5 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 Бергёйс – 19'   2:0 Аллер – 56'   3:0 Антони – 66'   4:0 Классен – 76'   5:0 Тадич – 90+2'
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