«Аякс» разгромил ПСВ со счётом 5:0

В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил ПСВ. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 5:0.

На 19-й минуте первый гол забил форвард амстердамцев Стивен Бергёйс, ему ассистировал Душан Тадич. Второй мяч хозяев забил Себастьен Аллер с передачи Тадича. На 56-й минуте Антони довёл счёт до разгромного, Аллер отметился результативным пасом. Дави Классен забил четвёртый гол «Аякса». В добавленное время Тадич довершил разгром ПСВ, голевую передачу отдал Перр Схюрс.

«Аякс» в 10 матчах набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. ПСВ (21) занимает второе место. Предыдущий матч команд в Суперкубке Нидерландов завершился победой ПСВ со счётом 4:0.