Салах — первый со времен Роналдо, кому удалось забить в гостях на «Олд Траффорд» три мяча

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». На 50-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил хет-трик. Он стал первым футболистом с 2003 года, кому удалось забить три мяча в гостевом матче с манкунианцами.

Напомним, в 2003 году в рамках Лиги чемпионов состоялся легендарный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом» (4:3), в котором бразилец Роналдо также отметился хет-триком.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



«Ливерпуль» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) располагается на 7-м месте. Возглавляет таблицу лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».