«Спартак» имеет статистическое преимущество над «Зенитом», проигрывая 0:4 к перерыву

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Примечательно, что к перерыву «Спартак» имеет статистическое преимущество. Красно-белые больше владеют мячом и бьют по воротам. При этом счёт на стороне «Зенита». Сине-бело-голубые выигрывают 4:0 после первого тайма.
Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).
«Зенит» после 11 туров РПЛ является лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.
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