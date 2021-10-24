«Мы сыграли практично». Анчелотти прокомментировал победу в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче с «Барселоной» (2:1).
«Мы сыграли очень практично. Были хороши в обороне и на контратаках. Это была непростая игра, в такой всегда приятно побеждать.
Это моя первая победа на «Камп Ноу» в качестве тренера. Я очень ей рад, потому что считаю это самой важной игрой. Не очень нравится говорить про другие команды, но «Барселона» также провела очень хороший матч.
В начале игры мы могли бы лучше распоряжаться мячом, однако после забитого мяча мы получили больше контроля над ситуацией и успокоились», — приводит слова Анчелотти Marca.
«Реал» на данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. «Барселона» находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.
- 24 октября 2021
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