Болельщики освистали Дзюбу, когда Артём выходил на замену в матче «Зенит» — «Спартак»

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 76-й минуте на поле появился нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Он заменил украинского защитника Ярослава Ракицкого. Примечательно, что болельщики на трибунах проводили Ракицкого аплодисментами, а вот Дзюбу, наоборот, встретили свистом.
Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).
«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.
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