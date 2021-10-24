«Наполи» поделил очки с «Ромой», Шомуродов вышел на 86-й минуте

В матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграла вничью с «Наполи». Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 0:0.

На 82-й минуте главный тренер римской команды Жозе Моуринью получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на 86-й минуте.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты — Мауро Вивенци и Давиде Империале. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.

«Наполи» набрал в девяти матчах 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» (16) — на четвёртом месте.