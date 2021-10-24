Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» поделил очки с «Ромой», Шомуродов вышел на 86-й минуте

«Наполи» поделил очки с «Ромой», Шомуродов вышел на 86-й минуте
Комментарии

В матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Рома» сыграла вничью с «Наполи». Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 0:0.

На 82-й минуте главный тренер римской команды Жозе Моуринью получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов», вышел на 86-й минуте.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты — Мауро Вивенци и Давиде Империале. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.

«Наполи» набрал в девяти матчах 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Рома» (16) — на четвёртом месте.

Италия - Серия А. 9-й тур
24 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021