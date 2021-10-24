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«Зенит» впервые в истории забил «Спартаку» шесть мячей

«Зенит» впервые в истории забил «Спартаку» шесть мячей
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Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». На 79-й минуте «Зенит» забил шестой гол. Автором взятия ворот стал вышедший на замену нападающий Артём Дзюба, который реализовал пенальти. Это первый случай в истории, когда санкт-петербургский клуб забивает красно-белым шесть мячей.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.

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