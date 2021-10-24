«Зенит» — «Спартак»: Кофрие удалён с поля на 79-й минуте

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие был удалён с поля. Максименко потащил удар Клаудиньо в упор, Кофрие замешкался во вратарской и снёс Азмуна! И это удаление — бельгиец получил вторую жёлтую карточку. За фол Кофрие в ворота «Зенита» был назначен пенальти, который реализовал Артём Дзюба.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.