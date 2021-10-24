Салах прокомментировал победу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».



«Здорово выиграть здесь 5:0. Если бы не играли в свою игру, нам бы было тяжело. Мы знали, что они будут стараться выложиться на все 100%, поэтому и наша команда должна были выложиться на 100%. Мы просто старались играть в свой футбол и играть между линиями, чтобы создавать больше моментов. У нас получилось, нам повезло забить.



Пока команда продолжает побеждать, я счастлив и отдаю все силы, чтобы победить. Во время первого гола я отдал пас на Наби Кейта, чтобы он забил.



Команда знает, что нужно для победы в Премьер-лиге, потому что выигрывала чемпионат два года назад. Мы одержали большую победу, но всё равно набрали только три очка.



Мы стараемся выиграть каждую игру, чтобы попытаться завоевать титул. Нужно играть так, чтобы победить во всех турнирах. С предсезонки понимали, что нам нужно выиграть Премьер-лигу и, надеюсь, мы сделаем это», — цитирует Салаха BBC.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» завершился победой гостей со счётом 5:0. На счёту Салаха хет-трик, по мячу забили Наби Кейта и и Диогу Жота.

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