Быстров: а «Спартак» выходил сегодня?

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«А «Спартак» выходил сегодня? Мне кажется, с первых минут было всё понятно. Даже за день до матча было понятно. Хотя я был за ничью», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.