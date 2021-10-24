Азмун: надеюсь, в Лиге чемпионов «Зенит» будет играть так же хорошо

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу в матче 12-го тура со «Спартаком» (7:1).

«Выпустить меня одного в атаке — это решение тренера. А моя работа — выходить на поле и делать своё дело. Мы три года играли в два форварда, хорошо играли, а сейчас играем в одного. В любом случае этот вопрос надо задавать тренеру.



Моя безголевая серия? Было невезение. Я не выходил в основном составе, были травмы. Думаю, из-за этого. Но ожидаю, что в дальнейшем буду выходить и хорошо работать.



В Лиге чемпионов любая ошибка наказывается. Но я полагаю, что там мы будем играть так же хорошо. От всего сердца желаю, чтобы мы выигрывали, зарабатывали очки. У нашей команды большой потенциал. Надеюсь, так и будет», — сказал Азмун в эфире «Матч ТВ».