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Азмун: надеюсь, в Лиге чемпионов «Зенит» будет играть так же хорошо

Азмун: надеюсь, в Лиге чемпионов «Зенит» будет играть так же хорошо
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал победу в матче 12-го тура со «Спартаком» (7:1).

«Выпустить меня одного в атаке — это решение тренера. А моя работа — выходить на поле и делать своё дело. Мы три года играли в два форварда, хорошо играли, а сейчас играем в одного. В любом случае этот вопрос надо задавать тренеру.

Моя безголевая серия? Было невезение. Я не выходил в основном составе, были травмы. Думаю, из-за этого. Но ожидаю, что в дальнейшем буду выходить и хорошо работать.

В Лиге чемпионов любая ошибка наказывается. Но я полагаю, что там мы будем играть так же хорошо. От всего сердца желаю, чтобы мы выигрывали, зарабатывали очки. У нашей команды большой потенциал. Надеюсь, так и будет», — сказал Азмун в эфире «Матч ТВ».

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