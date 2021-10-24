Семак выразил поддержку «Спартаку» и его тренеру после разгромной победы
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал «Спартак» после матча, завершившегося разгромной победой санкт-петербуржцев (7:1).
«Бывают матчи, когда многое получается. Главное — голы. С Тулой тоже много моментов создали. Иногда ничего не залетает, а иногда всё залетает. Поздравляю болельщиков и команду с заслуженной победой. Сегодня был наш день. Конечно, такой результат случается очень редко. Хочу поддержать и тренера, и команду «Спартак». К сожалению, такие матчи бывают», — сказал Семак в эфире «Матч! Премьер».
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
Комментарии
- 24 октября 2021
-
21:47
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:11
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:54
-
20:54
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:42
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:23
-
20:23
-
20:18
Партнерский контент