Семак выразил поддержку «Спартаку» и его тренеру после разгромной победы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал «Спартак» после матча, завершившегося разгромной победой санкт-петербуржцев (7:1).



«Бывают матчи, когда многое получается. Главное — голы. С Тулой тоже много моментов создали. Иногда ничего не залетает, а иногда всё залетает. Поздравляю болельщиков и команду с заслуженной победой. Сегодня был наш день. Конечно, такой результат случается очень редко. Хочу поддержать и тренера, и команду «Спартак». К сожалению, такие матчи бывают», — сказал Семак в эфире «Матч! Премьер».

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.