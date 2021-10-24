Губерниев: у Витории в «Спартаке» не получилось. А Максименко и Рассказов — слабые игроки

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Зенит» — «Спартак» 7:1. Давайте так, всё было понятно ещё до игры. Спартаковские болельщики могут хоть ежеминутно проводить митинги в поддержку тренера, но ясно, что у Витории в «Спартаке» не получилось. Слабее ли настолько «Спартак», чем «Зенит»? Нет! 11 мячей в свои ворота в двух матчах — приговор? Конечно! Слабые ли игроки Максименко, Ломовицкий и Рассказов? Да», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.