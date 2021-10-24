«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Реала Сосьедад» на матч 10-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Реал Сосьедад».
«Атлетико»: Облак, Лоди, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Лемар, Коке, Де Пауль, Феликс, Гризманн, Суарес.
Запасные: Леком, Хименес, Врсалько, Карраско, Эррера, Кондогбиа, Матеус, Корреа.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Элустондо, Сальдуа, Сильва, Мерино, Субельдия, Гевара, Исак, Сёрлот.
Запасные: Райан, Досагарат, Янузай, Наварро, Туррьентес, Лобете, Порту, Валера.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтера. Ему будут помогать ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.
- 24 октября 2021
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