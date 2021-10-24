Петржела — о возможной отставке Витории: боссам «Спартака» не нужно рубить сплеча

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможную отставку Руя Витории после разгромной победы петербургской команды в матче со «Спартаком» (7:1).
«Виторию могут уволить? Поймите, в футболе такое случается. В своё время и я с «Зенитом» проиграл «Динамо» со счётом 1:7, но ничего страшного не произошло. Руководство было на моей стороне. Кстати, в том сезоне мы заняли второе место. Что касается «Спартака», боссам клуба не нужно рубить сплеча. Крупные поражения случаются — это часть футбола», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1.
- 24 октября 2021
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