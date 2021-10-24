Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» со счётом 7:1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).
«Победа яркая, но это один из матчей, которых нас ждёт ещё очень много. Нам нужно было сегодня использовать пространство, и поэтому вышли быстрые игроки. Но у нас в команде не 11 человек, и когда-то Дзюба выходит, когда-то Азмун, когда-то двое. Каждый должен быть готов, когда нужно команде.
О следующем матче ещё не думаем. Будем думать с завтрашнего дня. Проанализируем этот матч — нужно с точки зрения качества понять, куда двигаться. Победа хорошая, но будем двигаться дальше», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
- 24 октября 2021
-
21:47
-
21:44
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:36
-
21:33
-
21:33
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:11
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:54
-
20:54
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:42
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:23
-
20:23
-
20:18