Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» со счётом 7:1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Победа яркая, но это один из матчей, которых нас ждёт ещё очень много. Нам нужно было сегодня использовать пространство, и поэтому вышли быстрые игроки. Но у нас в команде не 11 человек, и когда-то Дзюба выходит, когда-то Азмун, когда-то двое. Каждый должен быть готов, когда нужно команде.

О следующем матче ещё не думаем. Будем думать с завтрашнего дня. Проанализируем этот матч — нужно с точки зрения качества понять, куда двигаться. Победа хорошая, но будем двигаться дальше», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.