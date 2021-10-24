Дмитрий Губерниев: «Зенит» очень хорош, но не настолько, чтобы забивать семь

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).
«Зенит» не настолько сильнее «Спартака». Но у Витории ничего не получилось. Чемодан-вокзал-Лиссабон. Это катастрофа. Рассказов, Максименко — это не футболисты. Сколько может ещё пропускать Максименко? 15 за игру? Он талантливый парень, но ничего не получается. Тренер неспособен руководить командой. Это очевидно. Поэтому выход один — домой. Других путей здесь нет. «Зенит» очень хорош, но не настолько, чтобы забивать семь. Даже «Лестер» столько не забил», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
- 24 октября 2021
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