Витория назвал главную причину разгромного поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).
«Сегодня всё пошло не так, нужно признать свою ошибку. Очень грустный день для нас. Соперник воспользовался нашими ошибками и вёл свою игру. Мы играли несфокусированно — это основная причина поражения, надо это признать.
Нужно быть агрессивнее, больше бороться, лучше фокусироваться. Мы пропустили три угловых, пенальти — уровень борьбы был недостаточным. Нельзя было позволять сопернику так идти в контратаки, забегать нам за спину. Иногда всё идёт не так, как нам бы хотелось.
План был больше играть в середине, чтобы посмотреть игру соперника, а после этого перехватить инициативу. Заметили, что «Зенит» часто перехватывал мяч, шёл в атаку. Собирались играть ниже, агрессивнее. Признаю, что это моя ошибка и также ошибка игроков.
Игроки, которые хорошо играют, были выбраны для стартового состава. Нужно было играть агрессивнее, когда мяч шёл назад, но часто было уже поздно. Это результат коллективной ошибки», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 24 октября 2021
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