Руй Витория: хорошая атака выигрывает матчи, а хорошая защита выигрывает чемпионат

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение с разгромным счётом в матче с «Зенитом» (1:7).
«Здесь нечего комментировать. Сыграли не очень хорошо и принимаем это. Совершили достаточно много ошибок и очень упростили «Зениту» жизнь. Иногда бывают игры, когда всё идёт не так. Разумеется, мы планировали контролировать мяч и не давать сопернику идти в контратаки. Но всё пошло плохо.
Это сложный момент, но мы должны принять его как мужчины, с гордо поднятой головой. Мы должны идти дальше. Нам нужно заглянуть внутрь себя и подумать о том, что произошло.
Хорошая атака выигрывает матчи, а хорошая защита выигрывает чемпионат. К сожалению, мы дали сопернику играть так, как им хочется. Это была ошибка», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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