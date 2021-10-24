Широков: «Спартак» безобразен в защите, а в центре ветер гуляет. «Зенит» делал что хотел

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу питерской команды в матче с московской (7:1).
«Не знаю людей, которых не удивил бы этот результат. «Зенит» очень здорово сыграл. Семак приучил, что при нём команда большие матчи проводит великолепно. В прошлые сезоны было то же самое. Выдали отличный матч. «Спартак» и с «Лестером» провёл безобразный матч в защите. А Богданыч футбол понимает, они же видят, что со «Спартаком» можно просто закидывать и бежать. Реализовали свой блестящий план. Убегали спокойно и всё. С «Ювентусом» пытались, но не получилось, потому что Дзюба не бежит. А здесь быстрый Азмун и Мостовой.
У «Спартака» отсутствует центр поля, там ветер гуляет. Игроки «Зенита» делали там что хотели», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 октября 2021
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