Семак — о разгроме «Спартака»: бывают дни, когда практически все удары приводят к голам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Поздравляю всех с победой. Бывают такие дни, когда если не все удары в створ, то практически все привели к забитым мячам, причём достаточно красивым. Хороший день нас, но это такие же три очка.

Не было плана отдать мяч. Мы забили мяч, поэтому «Спартаку» нужно было больше атаковать, мы отошли целенаправленно. «Спартак» — команда, которая не обороняется низко, есть зоны за спинами у защитников, нужно было постараться правильно их использовать. Когда одна команда забивает, другой надо раскрываться. Есть риск быстро нарваться на быстрые ответные атаки, что зачастую и происходило», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.