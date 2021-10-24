Михаил Шац прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком»
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Российский актёр и телеведущий, известный болельщик «Зенита» Михаил Шац дал комментарий по поводу разгромной победы санкт-петербуржцев в матче с московским «Спартаком» (7:1).
«Что тут можно добавить к истории? Только её пережить. Был на стадионе, рад стать частью этого. Это смотрелось очень странно. «Спартак» играл очень слабо. Все были в одинаковых условиях. Мне приятно, когда «Зенит» выигрывает с таким счётом. Особый матч.
Свист в адрес Дзюбы? «Вираж» его недолюбливает, это известный факт. Но у них своя логика, свои оценки. Её тяжело оценивать. Я отношусь к этому спокойно, если это не переходит человеческие нормы. Но неприятие Дзюбы «Виражом» — известный факт», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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