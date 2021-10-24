Источник: полиция избила фанатов «Спартака» в перерыве матча с «Зенитом»

В перерыве матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) при попытке покинуть территорию стадиона «Газпром Арена» представителями органов были избиты фанаты московской команды, сообщает телеграм-канал «Выездные заметки».

«При избиении использовались дубинки и электрошокеры. На данный момент пять красно-белых болельщиков находятся в отделе, у одного из них серьёзная травма головы. Скорая медицинская помощь парням не оказывается», — говорится в сообщении.

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

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