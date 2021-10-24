«Я абсолютно счастлив». Вильмар Барриос поделился эмоциями после разгрома «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Я абсолютно счастлив: после трёх поражений мы сумели дома перед своими болельщиками одержать такую потрясающую победу. Были уверены в своих силах с первой до последней секунды. Сейчас все мысли только о «Динамо».

Перед игрой думал, что было бы неплохо сегодня забить, тем более что «Спартаку» я уже забивал и мне хотелось это повторить. Но больше рад тому, что команда сыграла здорово. Я всегда ставлю командное превыше личного. Счастлив, что ребята оказались такими результативными и забили столько мячей. Сейчас нам нужно немного отдохнуть и подготовиться к «Динамо», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.