Андрей Мостовой — о дубле «Спартаку»: долго патроны экономил. А сегодня расчехлил
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче с московским Спартаком (7:1) в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Ощущения хорошие, всё круто! Историческая победа, всё круто, такого никогда не было! Круто, что забил два мяча! Это, получается, мои первые голы в сезоне. Долго патроны экономил. А сегодня расчехлил. Такой матч, дерби, и так всё сложилось! Всё круто, конечно!
Больше всего понравился первый гол, такой эффектный получился. Кому махал на трибуне? Семье. Вся семья приехала. Завтра у мамы день рождения. Посвящаю эту победу и голы, конечно, ей. Если бы сегодня был день рождения у мамы, было бы ещё круче. Но ничего страшного, заранее поздравил. С днём рождения, мама!» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
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