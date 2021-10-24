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Видео: Роналду грубо сфолил на полузащитнике «Ливерпуля» Джонсе

Видео: Роналду грубо сфолил на полузащитнике «Ливерпуля» Джонсе
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Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходил матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

В добавленное к первому тайму время произошёл спорный эпизод. Во время борьбы за мяч нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вступил в отбор и грубо сфолил на полузащитнике «Ливерпуля» Кёртисе Джонсе.

Видео эпизода с участием Роналду и Джонса:

Португалец завалил игрока на газон и несколько раз пнул его вместо мяча. Арбитр встречи Энтони Тейлор показал за это Роналду жёлтую карточку.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» завершился победой гостей со счётом 5:0. На счету Салаха хет-трик, по мячу забили Наби Кейта и и Диогу Жота.

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