Гендиректор «Зенита»: со «Спартаком» продемонстрировали образец современного футбола

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу питерской команды в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«Зенит» продемонстрировал образец современного футбола, одержав красивую и крупную победу над московским «Спартаком». Это красивая и крупная победа. Таких крупных побед над «Спартаком» у нас ещё не было в российской истории. Как и у «Спартака», насколько я знаю, ещё не было таких крупных поражений в российском чемпионате.



Помимо такого результата, хочется особо отметить, как игроки взаимодействовали друг с другом – и те, кто вышел в основе, и те, кто вышел на замену. Как они страховали друг друга, как поддерживали друг друга, как боролись в случае потери мяча и отрабатывали в обороне. Команда продемонстрировала образец современного футбола, которому «Зенит» будет следовать и дальше», – цитируют Медведева «РИА Новости Спорт».