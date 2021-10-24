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Разгром 1:7 от «Зенита» — самое крупное поражение «Спартака» в истории РПЛ

Разгром 1:7 от «Зенита» — самое крупное поражение «Спартака» в истории РПЛ
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Московский «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 1:7. Это крупнейшее поражение за всю историю выступления красно-белых в национальных чемпионатах.

Кроме того, «Спартак» впервые за историю выступления в чемпионатах СССР и России пропустил семь голов в одной игре.

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.

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