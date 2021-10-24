«Барселона» осудила действия фанатов, атаковавших машину Кумана после поражения от «Реала»

«Барселона» осудила фанатов, атаковавших машину главного тренера команды Рональда Кумана после поражения в матче 10-го тура испанской Примеры с «Реалом».
«ФК «Барселона» публично осуждает жестокие и неуважительные действия, с которыми столкнулся наш тренер, покидая «Камп Ноу». Клуб примет дисциплинарные меры, а также усилит безопасность, чтобы подобные инциденты не повторялись в дальнейшем», — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».
Напомним, болельщики атаковали машину наставника, когда он уезжал со стадиона. Фанаты окружили автомобиль Кумана, стали стучать по нему и громко кричали.
Матч «Барселона» — «Реал» завершился победой «сливочных» со счётом 2:1. За «Реал» забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукас Васкес. За каталонцев отличился нападающий Серхио Агуэро.
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