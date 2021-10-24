«Ювентус» избежал поражения в матче с «Интером» благодаря пенальти в концовке

В матче 9-го тура итальянской Серии А «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте матча единственный гол забил нападающий «Интера» Эдин Джеко. Полузащитник миланцев Хакан Чалханоглу издали пробил в каркас, Джеко на отскок среагировал и с близкого расстояния вколотил мяч в сетку.

На 87-й минуте защитник туринцев Алекс Сандро получил в штрафной по ноге, VAR подтвердил пенальти. К точке подошёл нападающий Пауло Дибала, вышедший на замену, и реализовал 11-метровый.

«Интер» в девяти матчах набрал 18 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (15) поднялся на шестое место.