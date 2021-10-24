«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», Суарес оформил дубль

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился нападающий гостей Александр Сёрлот, ему ассистировал Александер Исак.
На 48-й минуте матча Исак удвоил преимущество «Реала Сосьедад».
На 61-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Луис Суарес с передачи Жоау Феликса сократил отставание «матрасников» в счёте.
На 77-й минуте игры Суарес реализовал пенальти в ворота гостей.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.
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