«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад», Суарес оформил дубль

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал Сосьедад». Команды сыграли вничью – 2:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился нападающий гостей Александр Сёрлот, ему ассистировал Александер Исак.

Гол Сёрлота:

На 48-й минуте матча Исак удвоил преимущество «Реала Сосьедад».

Исак забивает со штрафного:

На 61-й минуте встречи нападающий «Атлетико» Луис Суарес с передачи Жоау Феликса сократил отставание «матрасников» в счёте.

Гол Суареса:

На 77-й минуте игры Суарес реализовал пенальти в ворота гостей.

Суарес сравнивает счёт:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.