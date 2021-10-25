«Когда ругают, что не забил восьмой!» «Зенит» показал эмоции Малкома и Клаудиньо

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видео с нападающими Малкомом и Клаудиньо после победы над «Спартаком» (7:1). В ролике Малком в шутку высказывает претензии Клаудиньо.

«Когда ругают, что не забил восьмой!» — говорится в подписи к видео.

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

Вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Клаудиньо забил второй гол петербургской команды. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.