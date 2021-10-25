Круговой пожелал выздоровления Сантосу, который травмировался в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Данил Круговой пожелал скорейшего выздоровления партнёру по команду Дугласу Сантосу. Напомним, бразилец повредил заднюю поверхность бедра в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1). Вместо Сантоса на поле на 13-й минуте встречи вышел именно Круговой.

«Без лишних слов! С победой, Петербург! Дуглас, желаю скорейшего выздоровления, я с тобой!» — написал Круговой в своём «инстаграме».

24 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.